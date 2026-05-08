8日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝156円83銭前後と、前日午後5時時点に比べ57銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円96銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース