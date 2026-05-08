2026年5月7日、韓国メディア・中央日報は、今月4日にホルムズ海峡で発生した韓国船舶の爆発・火災をめぐり、イラン側が改めて自国軍の関与を否定したと報じた。記事によると、イラン議会国家安全保障・外交政策委員会のイブラヒム・アジジ委員長は7日、韓国の国会議員である金碩基（キム・ソッキ）氏とのオンライン会談で、「イラン軍は韓国船を攻撃していない」と述べた。さらに、「もし本当にイランが攻撃していたなら、政府や軍