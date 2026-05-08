タレントの鹿乃ばんびさんが5月5日の午後10時すぎ、自身のXで「気付いたら救急車に居ました」と投稿。「初めてだ情けない、、救急車呼んでくれたお兄さんと周りに居てくれた方達に苦しくてちゃんとお礼言えなかった、、」と綴り、救急搬送されていたことを明かしました。【写真を見る】【 鹿乃ばんび 】「気付いたら救急車に居ました」驚きの投稿にスタッフが状況を報告「医師の診断では、迷走神経反射による一時的な意識消失