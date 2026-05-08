大西洋上のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている件で、WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は5人の感染を正式に確認し、ほか3人に感染の疑いがあると発表しました。【写真で見る】クルーズ船から患者を搬送下船の様子（WHOより）WHO事務局長「公衆衛生上のリスクは低い」WHO テドロス事務局長「深刻な出来事だがWHOとしては、公衆衛生上のリスクは低いと分析」日本時間7日午後10時から始まったWHO=世界保健