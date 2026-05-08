大手芸能事務所「セント・フォース」が8日、プロアナウンサーが企業の広報チームの一員として専属参画するサービス「OWNEDCASTER（オウンドキャスター）」を始動させた。新規事業立ち上げや成長戦略を手がける「BLUEMONSTER」との共同事業となる。同サービスでは、アナウンサーが企業の広報チームの一員として定例会議などにも参加する。企業を深く理解した上で、広報やIRにおける戦略助言や企業イベントでの直接的な情報