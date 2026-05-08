熊本県八代市の新庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件で、逮捕された市議が入札参加を見送ろうとしていた建設会社に対し、落札を促す働きかけをしていたことが分かった。警察は賄賂要求の経緯や入札への関与について詳しく調べている。入札見送り予定の業者を“引き止め”熊本県八代市の新庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件で、逮捕された市議が、入札参加を見送る方向だった建設会社に「金額は交渉するから落札してほしい」と引き止