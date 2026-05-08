M−1ファイナリストのお笑いコンビ、カベポスターの永見大吾（36）が8日、Xを更新。結婚を発表した。永見は裏アカウント「鈴原動物園」の存在を明かした上で「裏アカにてご報告があります」と報告。「鈴原動物園」のアカウントで声明を発表した。「この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます。これからも周りの方々への感謝を忘れる事なく、何事も真摯に取り組んで参ります」とつづった。今月1日には相方の浜田順平（3