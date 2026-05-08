マイナス金利解除以降、“金利のある世界” へと移行し、住宅ローンの選び方に悩む人が増えています。変動金利より金利が高めに設定してある固定金利は、低金利時代では「損」と言われがちでしたが、金利が上昇傾向にある昨今では、「固定金利にしておけばよかった」と感じ始めている人も少なくないでしょう。今回は、「固定金利は損なのか？」をテーマに、固定金利のメリット・デメリットや、向いている人、借り換え時の考え方ま