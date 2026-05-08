Windows 11に転機がまた訪れたようだ。一回目は、2024年5月のCopilot+ PCの導入（世界の中心でAIを叫んだだけのもの）だったが、今年3月から公開された一連のMicrosoftブログと、そこで発表された機能の実装を見るに、どうもCopilot+ PC前面推しをやめて、非Copilot+ PCでも利用できる新機能を中心に開発するCopilot+ PC登場以前の方向に戻したらしい。この話の始まりが今年3月に公開されたこのブログページである。Our commitment