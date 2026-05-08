Photo: 田中宏和 この記事は2024年4月1日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。雨の日も風の日も、365日どんなシーンにも対応してくれるバッグを追い求めたらこんなショルダーバッグに行き着くのかも。アウトドア用バックパックのような大容量はオーバースペック。とはいえ、必要なアイテムがきちんと入って、機能性やタフ