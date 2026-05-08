Image: Turtle Beach スマホみたいにタッチ操作もできるマウス。普通のマウスは左右ボタンとホイールだけですが、ゲーム用だと横っ腹に小さなサイドボタンが2個とか8個とか12個とか、電卓のように並んでいるものがあります。予め設定しておくと、コマンドの呼び出しやアイテム使用など、キーボードを使わずにできるのが便利。しかしボタンが多いほど「どれがどれだっけ？」と混乱しがち。設