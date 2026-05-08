【BitSummit PUNCH】 開催期間：5月22日～5月24日 開催場所：京都みやこめっせ 東映のゲーム事業ブランドの東映ゲームズは、5月22日より京都みやこめっせにて開催されるイベント「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」へ出展する。ブースの場所は1F-A25。 イベントではパブリッシングを担当する3タイトルのプレイアブル出展を行なう。推理アド