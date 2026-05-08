ビースタイルグループが運営する「しゅふJOB総研」は、2026年5月7日、「母とストレス」をテーマに就業志向でお子さんがいる女性を対象としたアンケート調査の結果を発表した。本調査は2026年3月16日〜31日の期間、ビースタイル スマートキャリア登録者や求人サイト「しゅふJOB」登録者を対象にインターネットリサーチ(無記名式)で実施され、359名から有効回答を得た。○日々の生活の中でストレスを感じていることがあるお母さんは9