雑貨屋さんで木製の食器を見た時に幼稚園児の息子が発したひとことがきっかけで、日常の中に新しい呼び名が生まれました。筆者の体験談をご紹介します。 雑貨屋さんでのひとコマ ある日、幼稚園児の息子と一緒に雑貨屋さんを訪れました。店内には、陶器やガラス、木製など、さまざまな種類の食器が並んでいて、大人の私にとっても見ているだけで楽しい空間でした。息子も興味津々で、あちこち見ながら店内をゆっくり歩いてい