元日本テレビでフリーアナウンサーの松本志のぶアナが4日、自身のインスタグラムを更新。娘と観劇に出かけたことを伝えた。 【写真】ツインテールのおめかしが超かわいいシックなママと中3の娘 松本アナは「過去に何回も何回も青山劇場で観たミュージカル『アニー』。新国立劇場で観るのは初めて！と言うことは、十数年振り？いや、もしかして二十年振り？」と記し、ポスターの前で母