ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、映画『ジュラシック・ワールド』グッズを紹介します！ セガプライズ 映画『ジュラシック・ワールド』グッズ 登場時期：2026年4月17日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 迫力ある恐竜の描写やスリリングな展開が目を離せな