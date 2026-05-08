5月15日よりPrime Videoにて独占配信されるクリストフ・ガンズ監督作『リターン・トゥ・サイレントヒル』のスペシャル試写会イベントが7日に行われ、「SILENT HILL」シリーズのゲーム実況を長年続ける狩野英孝が、スペシャルゲストとして登壇。映画の見どころを余すことなく熱く語ったほか、「SILENT HILL」シリーズプロデューサー、『リターン・トゥ・サイレントヒル』Executive ProducerであるKONAMI 岡本基からも実写化への思