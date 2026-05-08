歌舞伎俳優の中村芝翫、中村橋之助が８日、都内で行われた国立劇場６月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（６月５〜２０日、東京・サンパール荒川）の取材会に出席した。歌舞伎３大名作「仮名手本忠臣蔵」から５、６段目を上演し、芝翫と橋之助の親子が早野勘平役をダブルキャストで勤める。芝翫は長男の橋之助が元乃木坂４６の女優・能條愛未と結婚したことについて、「娘ができたことがうれしい。今まで（息子が３人いて）