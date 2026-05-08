マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に、マクドナルドコラボのオリジナルフィギュア「ちいかわ」が登場。「ちいかわ」の仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種がラインナップされます☆ マクドナルド ハッピーセット「ちいかわ」 価格：510円(税込)〜販売期間：2026年5月15日(金)〜約4週間(予定)第1弾：2026年5月15日(金)〜5月28