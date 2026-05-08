女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が８日、東京・渋谷区のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡで初の写真集「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集ＳＵＧＥＲＡＮＤＨＵＥＳ」（宝島社）の発売記念イベントを行った。デビュー３周年を記念して制作。南国での撮影を希望したメンバーの声を受け、タイ・バンコクで撮り下ろした。水色がメンバーカラーの福山梨乃は「今回の撮影