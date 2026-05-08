体操女子でロンドン五輪日本代表の田中理恵さんが７日に自身のインスタグラムを更新し、ＧＷについて振り返った。「気づいたら…ゴールデンウィーク終わった。笑」と書き出した田中さん。続けて、「今年は特にどこも行かず、、、でも一日だけ美味（おい）しいご飯食べれたから幸せでした」とつづると、料理の写真をアップした。この投稿には「一緒に頑張りましょう」「大きな幸せも良いけど…小さな幸せが毎日続く方がよろし