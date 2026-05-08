お笑いコンビ「カベポスター」の永見大吾（36）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。所属する「吉本興業」も本紙の取材に対して結婚を認めた。「裏アカにてご報告があります」とつづり、「鈴原動物園」というユーザーネームのアカウントの投稿を引用。「鈴原動物園」のXは「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と書き出し、「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで