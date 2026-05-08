ソフトバンクの3年目右腕、藤原大翔投手（20）が8日、支配下登録された。みずほペイペイドームで会見を行い、背番号は22と発表された。オフには上沢に弟子入りして、カーブの精度を上げた。「自主トレで上沢さんに教えてもらって球速が上がりましたし、空振りがとれるようになりました」と成長を振り返る。デビュー戦や今後の起用法についてはまだ聞いていないというが「真っすぐでも変化球でも空振りがとれるピッチャーになり