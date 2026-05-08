ファミリーマートは、人気漫画「神の雫」とのコラボレーションワインで、完売していた長期熟成ワイン「ジスト」シリーズ2品を4月28日に再発売した。これによりラインアップは全12種が出揃う。人気商品の復活を軸に、ワインカテゴリーで前年比110％の成長を目指す。商品本部飲料・酒・煙草部長の齋藤拓也氏は、ワインが直近3年で伸長している背景について「価格帯のシフトが大きい」と説明。従来中心だった800円未満は物価上昇