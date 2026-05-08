三和酒類の虚空乃蔵（日本酒製造部門）で醸す日本酒「和香牡丹 宵花」が「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2026」で「最高金賞」を受賞した。「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」はワイングラスの力を認識し、新たに見いだされた日本酒の魅力を広く伝えていこうという趣旨に賛同した専門家たちによって、ブラインドテイスティングで評価されるコンテスト。今年は2月24日に森下文化センター（東京都江東区）で開催さ