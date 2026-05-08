漬物の素や米こうじ製品を手掛ける厚生産業（岐阜県揖斐郡、里村俊介社長）は、このほど農林水産省が主催する「第10回食育活動表彰」の企業の部で「審査委員特別賞」を受賞した。同社が1959年の創業から66年間にわたり継続してきた「手作り漬物文化の継承・普及活動」などが評価された。厚生産業では、創業当初から手作りの楽しさを消費者に伝える「漬物講習会」を継続的に実施しており、現在では年間約1.4万〜2万人（700〜100