トーカン（名古屋市、永津嘉人社長）の総合展示会「トーカンプレゼンテーション2026」が4月22〜23日、名古屋市中小企業振興会館で開催された。メーンテーマに「切り拓け！食の未来」、サブテーマとして「〜挑戦のその先へ〜」を掲げ、トーカングループならびに出展メーカーの今春夏新商品やイチ押し商品を紹介した。出展メーカー数は新規21社を含む378社（市販ドライ140、市販要冷28、業務用132、ノンフード・酒類4、大小間30