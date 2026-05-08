宮粼駿監督作『魔女の宅急便』4Kデジタルリマスターが、6月19日より全国のIMAX劇場にて期間限定で上映されることが決定した。 参考：『魔女の宅急便』は大人になった今こそ見返したい名作キキが経験する“面倒くさい”の意義 本作は、角野栄子による同名の児童文学を原作とした、宮粼監督による長編アニメーション映画。1989年の公開以来、人々から愛され続けてきたスタジオジブリの代表作のひと