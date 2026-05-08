スカイマークは、4月29日に同社のパイロット訓練生1名が搭乗する小型機が、オーストラリアのパラフィールド空港で墜落したことを明らかにした。現地報道によると、小型機は離陸後、空港の格納庫に墜落した。訓練生と教官の2人が死亡し、地上にいた11人がけがをしたという。墜落した原因は、現地当局が調査中。スカイマークでは、「本件を厳粛に受け止め、調査に全面的に協力してまいる所存です」としている。