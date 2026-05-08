インターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、MVNOサービス「IIJmio」で、「のりかえ価格」で販売する対象機種を追加した。 新たに追加された機種は、「Google Pixel 6a」、「iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品」、「iPhone 14 [256GB] 良品」、「iPhone 15 [256GB] 良品」、「Google Pixel 8 [128GB] 未使用品」。 たとえば、「iPhone 14 [256GB] 良品」は5万9800円、「Google Pixel 8 [128GB] 未使用品