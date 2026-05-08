ワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）は、公衆Wi-Fiサービス「ギガぞうWi-Fi」および「Wi2 300」の月額料金を9月1日から改定すると発表した。 料金改定の対象は「ギガぞうWi-Fi」の各プランと「Wi2 300」の月額定額プランで、値上げ幅はプランによって異なる。現在対象プランを利用しているユーザーも、9月利用分から新料金が適用される。 「ギガぞうWi-Fi」のスマホ専用プランおよびスタンダ}