DJIは7日、スマートフォン用ジンバル「Osmo Mobile 8P」を発表した。「スタンダードコンボ」の価格は1万8480円。公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。 Osmo FrameTapリモコン付き Osmo Mobile 8Pには新たに着脱式の「Osmo FrameTapリモコン」を搭載。ディスプレイを備えたリモコンで、構図を確認しながら、リモート操作による正確なセルフィー撮影が可能。ジンバルの動