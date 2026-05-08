メルカリは、日本マクドナルドが5月15日以降に発売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録を、同日より一定期間、出品禁止にすると発表した。 対象となるのは、日本マクドナルドにより5月15日および29日から順次販売される「ちいかわ」の玩具付録。ハッピーセットの店舗販売期間を踏まえ、5月15日5時～6月14日を出品禁止期間とする。その後も安心・安全な取引環境が確保できないと判断される場合は