◆女子プロゴルフツアーメジャー初戦ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初のメジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を振り返る。第２回は、茨城ＧＣ東Ｃで行われた２０２１年大会を制した西村優菜。新型コロナウイルス感染症対策のため、初の無観客開催