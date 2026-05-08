◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）ツアー通算５０勝を誇る４９歳の永久シード選手、不動裕理（フリー）は１８位からスタートし、難コースを２バーディー、４ボギーの７４で回り、通算３オーバーでホールアウトした。不動のホールアウト時点で３７位。決勝ラウンド進出（６０位タイまで）を確実にした。不動