5月22日（金）に日米同時公開される映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開日前日となる5月21日（木）に、全国5大都市の7劇場にて、本作を一足早く鑑賞できる日本最速“前夜祭”上映が開催されることが決定した。 「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくる！全国7劇場で一斉に幕を開ける前夜祭全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「ス