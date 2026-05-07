ディズニーの物語、クリエイティビティ、そしてイノベーション。そのすべてを網羅する究極のファンイベント「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」が、2027年にシンガポールで初開催されることが決定！アジア太平洋地域のみならず、世界中からディズニーファンが集結するこのイベント。ハリウッドのトップスターや稀代のストーリーテラーが一堂に会し、没入型の体験を通じてグローバルなコミュニティをつなぐ、まさに唯一