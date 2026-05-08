元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが８日までに自身のインスタグラムを更新。バーテンダーになりきりショットを公開した。中川アナは「ＢＳフジ『プロ野球ニュース 月間好プレー』今シーズンもＭＣを務めさせていただきますうれしいっ」と書き始め、「『プロ野球ニュース』との連動番組その月に生まれた好プレーの数々を厳選してお届け！...というところは去年と変わらずなのですが、コンセプトがガラッとチェンジし