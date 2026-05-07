二人の英国俳優による演技合戦が見どころの英国ミステリー『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』が、6月21日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！ 『マクドナルド＆ドッズ』『グランチェスター』キャストが競演昨年5月にChannel 5で放送され話題となった本作は、未解決の殺人事件に執着していた元刑事と謎めいた隣人との緊迫した心理戦を、英国の名優二人が演技でみせる、目が離せないスリリン