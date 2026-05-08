『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊急手術を受けたシンガー・ソングライターのアンジェラ･アキさんが7日、自身のインスタグラムを更新。手術にいたるまでの経緯や、現在の病状を明かしました。アンジェラさんについては同日、所属レコード会社の公式サイトを通じて『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され緊急手術を受けたことや、術後に『被包化胸水』を併発し、医師の判断により全国ツアーの一部公演が延期・中止となる