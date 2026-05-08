7日に21年ぶりとなる第2子出産を発表したモデルの冨永愛（43）が8日、インスタグラムを更新。子どもの父でありパートナーの俳優・山本一賢（40）と街を歩くツーショットを投稿した。「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフいつも心からのサポートをありがとう」と山本に感謝した。冨永は、25年12月に山本との間に第1子を妊娠したことを発表。「このたび、