メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県警は、株主総会が多く開催される時期に合わせて、総会屋などによる不法行為を取り締まるため特別警戒本部を設置しました。 総会屋などの取り締まりにあたっている愛知県警察本部捜査第四課に設置されたのは「株主総会特別警戒本部」です。 警察によりますと、愛知県内の上場企業の約7割にあたる149社が、5月から6月にかけて株主総会を開催する予定です。 この時期は、不正に資