「食事提供、公演観覧可能」。ただし、報酬は「無給」。有名韓国歌手の海外公演スタッフ募集に書かれた条件が、波紋を広げている。【写真】韓国歌手の“スタッフ募集”が炎上問題となったのは、歌手WOODZ（本名チョ・スンヨン）のワールドツアー「Archive.1」ドイツ公演をめぐる現場スタッフ募集だ。最近、ドイツ現地の韓国人・留学生コミュニティに、6月に行われるWOODZのドイツ公演スタッフ募集告知が掲載された。業務内容には、