メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で小学生が稚鮎の放流を体験しました。 高山市朝日町の朝日小学校では、地域の川や魚に関心を持ってもらい、ふるさとの自然や川を守ることの大切さを知ってもらおうと4年前から稚鮎の放流を行っています。 8日は4年生から6年生までの児童23人が、学校の裏を流れる飛騨川で琵琶湖産の稚鮎3000匹を放流しました。 子どもたちは「大きくなれよ」などと言いながら、それぞれ