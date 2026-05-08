セブン‐イレブン･ジャパンは、冷凍食品としては同社史上最大級ボリュームの「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を、5月12日から全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。価格は798円(税込861.84円)。総重量約810g、1595kcalの大容量商品で、極太の“ワシワシ麺”と、背脂とにんにくを効かせた濃厚スープが特徴。解凍不要で、凍ったまま鍋に入れて約10分加熱するだけで調理できる。〈セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン〉冷凍