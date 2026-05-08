CORTISが、新ミニアルバム発売からわずか4日で200万枚以上の売上を記録し、“新人離れ”した勢いを見せている。5月8日、アルバム売上集計サイトHANTEOチャートによると、CORTISの2ndミニアルバム『GREENGREEN』は、リリースから4日目となる7日時点で累計202万7032枚を売り上げた。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かすこれは前作の記録を圧倒的なスピードで一気に更新した数字だ。昨年9月に発売された1stミニアルバムは、