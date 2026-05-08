【島津製作所 手のひら分析ラボ】 5月15日～ 順次発売 価格：1回500円 「島津製作所 手のひら分析ラボ」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「島津製作所 手のひら分析ラボ」を5月15日より順次発売する。価格は1回500円。 本商品は、真空機器/産業機械/海洋関連機器. 半導体や薄型ディスプレイなどの製造プロセスに関わる機器を開発する島津製