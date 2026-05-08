8日午後0時30分ごろ、静岡県中部を震源とする最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内各地で観測された震度は以下の通りです。【震度3】静岡市葵区、静岡市駿河区【震度2】静岡市清水区、富士市、富士宮市、川根本町、東伊豆町【震度1】沼津市、三島市、裾野市、藤枝市、焼津市、島田市、牧之原市、菊川市、浜松市天竜区、伊豆の国市、伊豆市、函南町、河津町この地震の震源地は静岡県中部、