歌舞伎俳優の中村芝翫が８日、都内で、国立劇場の６月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（５〜２０日、東京・サンパール荒川）の取材会を、Ｗキャストを務める長男の歌舞伎俳優・中村橋之助とともに実施。４月に橋之助が元乃木坂４６の俳優・能條愛未と結婚したことに触れ、自身の妻でタレントの三田寛子が能條に行っている“梨園の妻教育”を明かした。芝翫は橋之助の結婚について「祝福よりも何よりも、うれしいのは娘ができ