aespa（エスパ）のKARINA（カリナ、26）が、ちょっとしたミスをファンに報告し、笑いを取った。韓国メディアが報じた。4日に米国ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたメットガラに出演した。世界最大級のファッション・チャリティーイベントで、韓服（韓国の伝統衣装）のシルエットを現代的に表現したホワイトサテンのドレスにブラックケープを合わせ、独特のスタイルを披露した。その舞台裏写真などを6日に、自身のイ